Защитник Шиме Врсалько досрочно вернулся в "Атлетико" из аренды в миланском "Интере", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на такой шаг хорватский фулбек пошёл в виду нежелания итальянского клуба выкупать права на него.

Напомним, что из-за травмы колена 27-летний футболист выбыл из строя на 8-10 месяцев.

За годичную аренду Врсалько "Интер" заплатил 6,5 миллионов евро, опция выкупа составляла 17,5 миллионов.

За "нерадзурри" вице-чемпион мира сыграл всего 13 матчей и сделал 2 ассиста.

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