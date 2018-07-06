Врсалько: "Мы уважаем Россию, она не случайно в четвертьфинале"

Защитник сборной Хорватии Симе Врсалько пообщался с журналистами перед игрой 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против России. По словам хорвата, россияне не зря попали в восьмерку лучших команд мира.

"Мы фокусируемся только на нашей игре. Мы уважаем Россию, она не случайно в четвертьфинале. Сборная России – хорошая команда, которая, безусловно, получит отличную поддержку от фанатов, но это ничего не меняет. Условия в Сочи могут быть еще тяжелее, чем в Нижнем Новгороде. Однако это не может быть нашим оправданием", - сказал он.

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