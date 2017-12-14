Врсалько не покинет "Атлетико" в январе

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько не покинет мадридский клуб в январе, об этом сообщил Аурелио Де Лаурентис, президент "Наполи", который проявлял интерес к хорвату.

"Я недавно общался с президентом "Атлетико" Энрике Сересо по телефону. Он сказал, что клуб не может продать Врсалько зимой, потому что им предстоит сыграть много матчей, но летом они могут рассмотреть наше предложение" - приводит слова Де Лаурентиса Il Mattino.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать Врсалько за 25 миллионов евро.

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