Врсалько не покинет "Атлетико" в январе

Теги наполиатлетико мадридсиме врсалькоаурелио де лаурентис

Врсалько не покинет "Атлетико" в январе

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько не покинет мадридский клуб в январе, об этом сообщил Аурелио Де Лаурентис, президент "Наполи", который проявлял интерес к хорвату.

"Я недавно общался с президентом "Атлетико" Энрике Сересо по телефону. Он сказал, что клуб не может продать Врсалько зимой, потому что им предстоит сыграть много матчей, но летом они могут рассмотреть наше предложение" - приводит слова Де Лаурентиса Il Mattino.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать Врсалько за 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" хочет продлить контракт с Алланом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов