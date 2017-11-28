Врсалько определился с новым клубом

Защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько объявил о планах покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Футболист хочет стать игроком "Наполи" и уже заявил о своём намерении руководству испанского клуба.

Причина ухода Врсалько - отсутствие соответствующей игровой практики.

В этом сезоне защитник сыграл лишь в трех матчах Примеры.

Читайте: "Атлетико" готов расстаться с Врсалько | http://soccernews.ru