Врсалько определился с новым клубом

Теги наполисиме врсалькоатлетико мадрид

Врсалько определился с новым клубомЗащитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько объявил о планах покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Футболист хочет стать игроком "Наполи" и уже заявил о своём намерении руководству испанского клуба.

Причина ухода Врсалько - отсутствие соответствующей игровой практики.

В этом сезоне защитник сыграл лишь в трех матчах Примеры. 

Читайте: "Атлетико" готов расстаться с Врсалько | http://soccernews.ru

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