Врсалько прервал свой отпуск ради перехода в "Интер"

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Врсалько прервал свой отпуск ради перехода в "Интер"

Защитник мадридского "Атлетико" Симе Врсалько прервал свой отпуск ради перехода в "Интер".

Как сообщает Football Italia, уже сегодня вечером 26-летний хорват прилетит в Милан для прохождения медобследования и подписания контракта.

Напомним, что "Интер" арендует Врсалько на один год за 6,5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 17,5 миллионов.

Не пропустите: "Атлетико" близок к подписанию замены для Врсалько. | http://soccernews.ru

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