Врсалько прокомментировал интерес "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько высказался об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Я недавно продлил соглашение, выиграл Лигу Европы и играю в Примере, так что я счастлив. Единственная проблема была в том, что я не играл, но сейчас все стало на свои места. На этом всё" - приводит слова Врсалько Mirror.

Ранее сообщалось, что на Врсалько также претендуют "Наполи" и "Ювентус".

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