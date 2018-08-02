Врсалько прокомментировал переход в "Интер"

Теги атлетико мадридинтер миланшиме врсалько

Врсалько прокомментировал переход в "Интер"

Новичок "Интера" Шиме Врсалько прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"У меня уже есть опыт выступлений в Италии, поэтому я готов к новому приключению с "Интером". Я разговаривал о клубе с Перишичем и Брозовичем, но решение о трансфере было моим. Я хотел вернуться в Италию и перейти в "Интер". Каждый игрок может внести свой вклад, нам предстоит сыграть в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Мы выложимся на 120 процентов ради результата и для того, чтобы порадовать болельщиков" - цитирует 26-летнего хорвата официальный сайт "нерадзурри". 

Напомним, что "Интер" арендовал Врсалько у "Атлетико" на год за 6,5 миллионов евро с обязательством выкупа за 17,5 миллионов. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов