Врсалько прокомментировал переход в "Интер"

Новичок "Интера" Шиме Врсалько прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"У меня уже есть опыт выступлений в Италии, поэтому я готов к новому приключению с "Интером". Я разговаривал о клубе с Перишичем и Брозовичем, но решение о трансфере было моим. Я хотел вернуться в Италию и перейти в "Интер". Каждый игрок может внести свой вклад, нам предстоит сыграть в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Мы выложимся на 120 процентов ради результата и для того, чтобы порадовать болельщиков" - цитирует 26-летнего хорвата официальный сайт "нерадзурри".

Напомним, что "Интер" арендовал Врсалько у "Атлетико" на год за 6,5 миллионов евро с обязательством выкупа за 17,5 миллионов. | http://soccernews.ru