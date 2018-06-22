Врсалько: "Я видел как аргентинские игроки падали и плакали как девчонки"

16 Теги симе врсалькохорватияаргентина

Врсалько: "Я видел как аргентинские игроки падали и плакали как девчонки"

Защитник сборной Хорватии Симе Врсалько высказался о победе над Аргентиной (3:0).

"Я видел как аргентинские игроки падали и плакали как девчонки. Сампаоли думал, что будет доминировать над нами, но я не знаю, какие матчи он смотрел перед игрой.

Мы были лучшей командой на поле и добыли заслуженную победу. У нас было очень много шансов в этом матче. Аргентине необходимо играть гораздо лучше, чтобы претендовать на выход в плей-офф" - приводит слова Врсалько Calciomercato.

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Комментарии
Латино американские актеры

Пля я ненавижу актеров в фктболе, накуй они играют в мужской вид спорта. Идите в театр и кино, там ваше место

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Одмэн в пьянстве

админ удали этих тупоголовых

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ЦСКА всегда будет первым

Внизу хохлы!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Все по делу сказал. Такого издевательского доминирования как вчера, на этом ЧМ еще не было.

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Барса

Это ты пьянь и среаловец это ты позор

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Шахтар Чемпион

А ти хто такий

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Шахтар Чемпион

Внизу дауны

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Динамо Кieв

Ти тоже

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Шахтар Чемпион

Молчи Кieвец иди жуй цукерку и смокчи

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Динамо Кiев

це ти смокчи що фред пiшов из Шахтара хаххахаа і правильно зробив

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Шахтар Чемпион

Хаххаха школяр фред пiшов за 50 мільйонів, а ваш Мораес безкоштовно к нам

коутиньо

Всралько

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Реал Мадрид

даа тот еще Всралько

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Атлетико

Че бомбит хахахахахаах

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Месси

Атлетико, сразу видно глор этого Всралько

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Атлетико

Хаахахах, а ты глор Месси и Бабсы

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