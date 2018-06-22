Врсалько: "Я видел как аргентинские игроки падали и плакали как девчонки"

Защитник сборной Хорватии Симе Врсалько высказался о победе над Аргентиной (3:0).

"Я видел как аргентинские игроки падали и плакали как девчонки. Сампаоли думал, что будет доминировать над нами, но я не знаю, какие матчи он смотрел перед игрой.

Мы были лучшей командой на поле и добыли заслуженную победу. У нас было очень много шансов в этом матче. Аргентине необходимо играть гораздо лучше, чтобы претендовать на выход в плей-офф" - приводит слова Врсалько Calciomercato.

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