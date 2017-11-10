Вручение "Золотого мяча" состоится седьмого декабря
Седьмого декабря пройдет церемония вручения "Золотого Мяча", сообщает France Football.
Ведущими мероприятия станут Давид Жинола и Жером Ревон.
Номинантами на награду являются: Неймар (ПСЖ), Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос (все – "Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Луис Суарес ("Барселона"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Ян Облак ("Атлетико"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдин Джеко ("Рома"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Тони Кроос ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Радамель Фалькао ("Монако"), Лионель Месси ("Барселона"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Матс Хуммельс ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Иско ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Эден Азар ("Челси" ) и Криштиану Роналду ("Реал").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4