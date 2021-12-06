Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!
Повсюду мерцают разноцветные огни, в воздухе витает атмосфера праздника, а носы щекочет хвойный аромат… Это может значить только одно: наступила предновогодняя пора!
Гирлянды уже зажжены, мандарины закуплены, а коты готовы бить игрушки. Все атрибуты на месте - не хватает только подарков.
Но что же это? Только прислушайтесь - где-то рядом звучит: “Хо-хо-хо”! И это вовсе не Дед Мороз - это “1xСтавка” спешит к нам с новогодними подарками!
Ведущий букмекер России не стал дожидаться чудес - а решил исполнять их своими руками. Для своих любимых игроков бренд “1xСтавка” приготовил немало сюрпризов в рамках акции Happy New KIA. Среди них, к примеру - ноутбуки MacBook Pro 13", смартфоны Apple iPhone 13 Pro и главный приз - автомобиль KIA K5!
Чтобы стать претендентом на один из роскошных новогодних подарков от “1xСтавка”, нужно присоединиться к акции букмекера Happy New KIA с 1 декабря 2021-го по 10 января 2022 года. Для участия в промо достаточно:
- Проставить отметку в личном кабинете на сайте о согласии участвовать в бонусных акциях
- Нажать на кнопку “Принять участие” на странице промо
- Делать ставки согласно акционным параметрам и получать лотерейные билеты
Каждый билет дает игроку шанс поучаствовать в розыгрыше призов! Игрок получает такие билеты всякий раз, делая следующие ставки на любой вид спорта:
- ставка типа “ординар” от 350 руб. с коэффициентом от 1,6 на любой вид спорта;
- экспресс минимум из 3х событий, каждое из них - с минимальным коэффициентом 1,4.
Кроме того, каждые 2022 рубля в сумме ставки предоставят игроку 1 билет для участия в розыгрыше суперприза - автомобиля KIA K5!
Узнать больше об условиях акции, порядке начисления билетов и призовом фонде можно на странице промо Happy New KIA.
Выигрывайте суперпризы от “1xСтавка” и начните новый год с шиком!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18