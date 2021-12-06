Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!

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Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!

Повсюду мерцают разноцветные огни, в воздухе витает атмосфера праздника, а носы щекочет хвойный аромат… Это может значить только одно: наступила предновогодняя пора!

Гирлянды уже зажжены, мандарины закуплены, а коты готовы бить игрушки. Все атрибуты на месте - не хватает только подарков.

Но что же это? Только прислушайтесь - где-то рядом звучит: “Хо-хо-хо”! И это вовсе не Дед Мороз - это “1xСтавка” спешит к нам с новогодними подарками!

Ведущий букмекер России не стал дожидаться чудес - а решил исполнять их своими руками. Для своих любимых игроков бренд “1xСтавка” приготовил немало сюрпризов в рамках акции Happy New KIA. Среди них, к примеру - ноутбуки MacBook Pro 13", смартфоны Apple iPhone 13 Pro и главный приз - автомобиль KIA K5!

Чтобы стать претендентом на один из роскошных новогодних подарков от “1xСтавка”, нужно присоединиться к акции букмекера Happy New KIA с 1 декабря 2021-го по 10 января 2022 года. Для участия в промо достаточно:

  1. Проставить отметку в личном кабинете на сайте о согласии участвовать в бонусных акциях
  2. Нажать на кнопку “Принять участие” на странице промо
  3. Делать ставки согласно акционным параметрам и получать лотерейные билеты

Каждый билет дает игроку шанс поучаствовать в розыгрыше призов! Игрок получает такие билеты всякий раз, делая следующие ставки на любой вид спорта:

  • ставка типа “ординар” от 350 руб. с коэффициентом от 1,6 на любой вид спорта;
  • экспресс минимум из 3х событий, каждое из них - с минимальным коэффициентом 1,4.

Кроме того, каждые 2022 рубля в сумме ставки предоставят игроку 1 билет для участия в розыгрыше суперприза - автомобиля KIA K5!

Узнать больше об условиях акции, порядке начисления билетов и призовом фонде можно на странице промо Happy New KIA.

Выигрывайте суперпризы от “1xСтавка” и начните новый год с шиком!
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Комментарии

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fssfd54

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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