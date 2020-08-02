Орлов назвал Цорна аферистом

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Орлов назвал Цорна аферистом

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Томаса Цорна на посту генерального директора "Спартака".

"Спартак" совершил отличный трансфер, подписав Александра Кокорина. Сравните Шамиля Газизова с Томасом Цорном. Что сделал Цорн за время работы в клубе? Вытянул из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился. Он аферист, который приходил зарабатывать деньги.

Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если "Спартак" продолжит в том же духе, то станет сильным клубом. Вероятно, с Газизовым "Спартак" будет двигаться в этом направлении", - заявил Орлов.

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