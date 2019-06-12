Все 100 голов в карьере Мбаппе (видео)

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Все 100 голов в карьере Мбаппе (видео)

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свои первые 100 голов за карьеру.

Французский форвард сделал это в возрасте 20 лет и 173 дней. 100 голов Мбаппе распределились следующим образом: ПСЖ - 60, "Монако" - 27, сборная Франции - 13.

Мбаппе является трехкратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской Лиги, обладателем Кубка Франции, чемпионом мира.

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