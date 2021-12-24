Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона

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Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона

Фото твиттер "Ландскроны"

"Ландскрона", объединение болельщиков питерского "Зенита", выступила с резонансным заявлением по поводу грядущего введения системы Fan ID на российских стадионах.

"Движение фанатов "Зенита" в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - говорится в заявлении "Ландскроны".

Напомним, что система идентификации должна заработать со следующего сезона РПЛ. Ожидается, что закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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