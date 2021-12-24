Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона
Фото твиттер "Ландскроны"
"Ландскрона", объединение болельщиков питерского "Зенита", выступила с резонансным заявлением по поводу грядущего введения системы Fan ID на российских стадионах.
"Движение фанатов "Зенита" в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - говорится в заявлении "Ландскроны".
Напомним, что система идентификации должна заработать со следующего сезона РПЛ. Ожидается, что закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Не пропустите: Семак рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"
-
Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии
-
Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона
-
У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов
-
Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"
-
Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж
-
Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС
-
"Локомотив" нацелился на итальянского форварда
-
"Севилья" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Эдегор оценил своё решение покинуть "Реал" ради "Арсенала"
-
Буффон рассказал о негативном влиянии Роналду на "Ювентус"
-
Главные новости дня: 23 декабря
-
Семин оценил перспективы "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы
-
АПЛ отказала "Эвертону" в переносе игры против "Бернли". В распоряжении Бенитеса 9 полевых футболистов
-
"Барселона" не будет отдавать Деста в аренду. Клуб устроит только продажа
-
1
Буффон рассказал о своих планах на будущее
-
"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда
-
"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться футболистами
-
"Ростов" объявил о трансфере хавбека молодежной сборной Норвегии
-
Пеле выписали из больницы