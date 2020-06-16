Все арбитры РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус

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Все арбитры РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все судьи РПЛ сдали анализ на коронавирус перед возобновлением сезона чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Все арбитры РПЛ с 16 по 18 июня в участвуют в учебно-тренировочном сборе, который проходит в подмосковном Кратове. Результаты анализов были отрицательные.

Чемпионат России возобновится 19 июня.

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