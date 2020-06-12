Все без исключения матчи Лиги Чемпионов этого сезона пройдут в Лиссабоне
УЕФА планирует провести в Лиссабоне не только мини-турнир Лиги Чемпионов, в котором примут участие все четвертьфиналисты, но и оставшиеся матчи 1/8 финала.
Таким образом, португальская столица примет игры "Манчестер Сити" - "Реал", "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси".
Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ уже пробились ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".
Ожидается, что главный еврокубок возобновится в августе.
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