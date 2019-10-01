Все билеты на домашние матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов раскуплены

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Все билеты на домашние матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов раскуплены

На матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико" проданы все билеты. Встреча состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 19:55 (мск). Об этом сообщают "Известия".

Председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что на другие домашние матчи ЛЧ, в которых участвует "Локомотив", также раскуплены все билеты.

"На три домашних матча в ЛЧ уже проданы все билеты. То есть играть с "Атлетико" и "Ювентусом" мы будем при полных трибунах.

Какие ожидания от "Атлетико", вспоминая прошлую встречу? Мы тоже растем и опыта набираемся. В игре с "Зенитом" ребята показали, что у них есть стержень, и они способны играть все 90 минут" - сказал Мещеряков.

В матче 1-го тура группового этапа "Локомотив" обыграл "Байер" (1:1).

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