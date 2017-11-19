Все дальше от еврокубков: "Милан" проиграл "Наполи"

Лидер Серии А "Наполи" в матче 13 тура принимал претендующий на попадание в еврокубки "Милан". "Красно-черные" перед этой игрой отставали от шестого места на четыре очка, поражение в Неаполе ставило команду Монтеллы в незавидное положение, однако противостоять атаке в лице Инсинье, Кальехона и Мертенса в этом сезоне очень сложно. Трио атакующих игроков "Наполи" терзали оборону соперника и в отчетной игре.

Неаполитанцы начали поединок довольно спокойно, хозяева контролировали мяч, но максимальную скорость не включали, "Милан" же долгое время не думал об атаках. Первые 30 минут пролетели незаметно, команды не порадовали зрителей моментами, было довольно много ошибок и потерь, из-за чего не удавалось довести дело до прицельного удара по воротам. Лишь ближе к концовке тайма футболисты проснулись: сначала дважды пробивал Сусо, опасности воротам Рейны не было, но Пепе хотя-бы размялся. Следом неплохой прострел удался Гамшику, однако Инсинье в последний момент опередил Романьоли. Через минуту Гамшик решился на удар, но попал прямо в Доннарумму.

Активность "Наполи" все же принесла свои плоды: в следующей же атаке Инсьнье вышел один на один с Доннаруммой после паса из глубины от Жоржиньо и переиграл вратаря. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, однако затем посмотрел повтор и свое решение отменил, засчитав тем самым взятие ворот.

После забитого мяча "Наполи" взял передышку, в концовке тайма мячом владел "Милан", но ничего интересного создать не сумел.

В начале второго тайма хозяева снова на некоторое время включили скорость, Мертенс в ближнем бою не сумел переиграть вратаря, затем Доннарумма среагировал на сильный удар Гамшика. Забить быстро не удалось, поэтому активность постепенно падала, хозяева перешли на обычное катание мяча.

В середине тайма Сарри провел серию замен, одна из которых сразу же сыграла, Инсинье вывел Зелински на свидание с вратарем, а Петр спокойно счет удвоил. "Милан" хватило лишь на гол на последней минуте, когда Романьоли точно пробил с линии штрафной в правый нижний угол.

"Наполи" набирает очередные три очка и продолжает лидировать, а "Милан" снова лихорадит. Догнать "Сампдорию", у которой теперь на две игры меньше, так и не удалось.

"Наполи" – "Милан" 2:1

Голы: Инсинье, 36 – 1:0; Зелински, 73 – 2:0; Романьоли, 90 – 2:1.

"Наполи": Рейна, Руй (Маджо, 66), Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик (Зелински, 69), Жоржиньо, Аллан, Инсинье, Кальехон (Рог, 78), Мертенс.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Романьоли, Бонуччи, Борини (Абате, 78), Билья (Монтоливо, 85), Кесси, Родригес, Бонавентура, Сусо (Силва, 45), Калинич.

Вячеслав Горбачев

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