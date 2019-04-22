Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд

Теги спартак москвааяз гулиев

Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев рассказал, куда пойдут деньги от штрафа полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника средства отправились в благотворительный фонд. 

Напомним, 11 апреля игрок "Спартака" повздорил с иностранцем на пешеходном переходе и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

За свои действия хавбек был оштрафован "Спартаком" на пять миллионов рублей.

"Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд. И дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем "Спартак" - "Енисей", - сказал Алексеев. 

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