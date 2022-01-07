Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"

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Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"

Фото твиттер "Барселоны"

Сегодня, 7 ноября, полузащитник Филиппе Коутиньо официально перешёл из "Барселоны" в "Астон Виллу".

Оба клуба подтвердили, что речь идёт об аренде до завершения сезона 2021/22 с опцией необязательного выкупа.

По информации Sport.es, приобрести права на бразильца "Вилла" сможет за 40 миллионов евро. Стоит отметить, что в течение четырёх лет "Барса" с учётом бонусов заплатила "Ливерпулю" за хавбека ровно в четыре раза больше - 160 миллионов.

Что касается зарплаты Коутиньо, то 65 процентов его оклада возьмёт на себя новый клуб, а оставшуюся часть продолжат выплачивать каталонцы.

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