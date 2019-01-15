Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй

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Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустит не менее шести недель, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение связок левой лодыжки. Эту травму он получил в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В строй Кейн сможет вернуться не раньше начала марта.

Таким образом, он точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится 13 февраля, а также может не сыграть и в ответном поединке, запланированном на 5 марта.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал шесть голевых пасов.

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