Все футболисты "Сампдории" вылечились от коронавируса

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери объявил, что в его команде больше нет заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что всего в генуэзском клубе смертельно опасная инфекция была выявлена у как минимум 16 человек. Около половины из них - это футболисты.

"Все наши игроки излечились. Было не очень хорошо услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними", - цитирует Раньери Football Italia.

Напомним, что розыгрыш Серии А из-за пандемии был приостановлен, однако в конце мая или начале июня турнир может возобновиться.

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