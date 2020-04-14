Все футболисты "Сампдории" вылечились от коронавируса
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери объявил, что в его команде больше нет заболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что всего в генуэзском клубе смертельно опасная инфекция была выявлена у как минимум 16 человек. Около половины из них - это футболисты.
"Все наши игроки излечились. Было не очень хорошо услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними", - цитирует Раньери Football Italia.
Напомним, что розыгрыш Серии А из-за пандемии был приостановлен, однако в конце мая или начале июня турнир может возобновиться.
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|26
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|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|26
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|СПАЛ
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