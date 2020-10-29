Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти

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Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти

В сезоне 2020/21 капитан "Барселоны" Лионель Месси не забил ни одного гола с игры.

Звёздный аргентинец отличился четыре раза в составе "сине-гранатовых" и национальной сборной, во всех случаях - с пенальти.

33-летний форвард реализовал 11-метровые в матчах с "Ювентусом" и "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов, "Вильярреалом" в Примере и сборной Эквадора в квалификации ЧМ-2022.

С начала сезона на счету Месси 9 сыгранных матчей. Помимо 4 голов в его активе 2 ассиста.

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