Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти
В сезоне 2020/21 капитан "Барселоны" Лионель Месси не забил ни одного гола с игры.
Звёздный аргентинец отличился четыре раза в составе "сине-гранатовых" и национальной сборной, во всех случаях - с пенальти.
33-летний форвард реализовал 11-метровые в матчах с "Ювентусом" и "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов, "Вильярреалом" в Примере и сборной Эквадора в квалификации ЧМ-2022.
С начала сезона на счету Месси 9 сыгранных матчей. Помимо 4 голов в его активе 2 ассиста.
Не пропустите: СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу. | http://soccernews.ru
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"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14