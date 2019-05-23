Все голы Месси в сезоне Примеры за одну минуту

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Все голы Месси в сезоне Примеры за одну минуту

Капитан "Барселоны" Лионель Месси провёл очередной блестящий сезон.

31-летний аргентинец забил 36 мячей в завершившемся розыгрыше Примеры и снова стал лучшим бомбардиром турнира.

Ла Лига в своём твиттере предложила вспомнить все эти голы в течение одной минуты.

Всего в текущем сезоне Месси забил 50 голов и сделал 22 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

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