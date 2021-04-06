Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионы

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Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионыФото: Твиттер @EURO2020 
Все города-хозяева Евро-2020, могут и готовы разрешить болельщикам посещать стадионы во время турнира, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в разных городах наполняемость стадионов будет отличаться. Некоторые пока готовы принять не более 10% от вместимости, но такие цифры не устраивают УЕФА и президента Александера Чеферина. На данный момент продолжаются консультации между УЕФА и организаторами турнира в каждом из городов продолжаются. в отдельности.

Наиболее проблемным из городов стал Дублин. В то же время, по словам организаторов российской части Евро, Санкт-Петербург без сомнения сможет принять матчи турнира. Оргкомитет планирует, что "Газпром-Арена" будет заполнена на 50% от максимума.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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