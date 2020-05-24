Все игроки "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус

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Все игроки "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все иностранные футболисты "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

"В настоящее время игроки находятся на карантине", - сообщается в твиттере команды.

Чемпионат России возобновится 21 июня. "Ахмат" занимает 16 место в турнирной таблице РПЛ.

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