Все игроки "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все иностранные футболисты "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

"В настоящее время игроки находятся на карантине", - сообщается в твиттере команды.

«Тесты на COVID-19 иностранных футболистов грозненцев, находившихся за границей после приостановки чемпионата и вернувшихся на днях в расположение клуба, дали отрицательный результат. В настоящее время игроки находятся на карантине». pic.twitter.com/CEWStgrNx6 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 24, 2020

Чемпионат России возобновится 21 июня. "Ахмат" занимает 16 место в турнирной таблице РПЛ.

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