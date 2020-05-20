Все игроки ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

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Все игроки ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирусВсе футболисты, тренерский штаб и персонал ЦСКА сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Об этом сообщается на официальном сайте.

В скором времени на базу армейцев вернуться легионеры, которые также сдадут тесты.

Напомним, что в ряде российский клубов были выявлены случаи заражения Covid-19.

Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 21 июня.

А еще: В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе форварда "Оренбурга"| http://soccernews.ru
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