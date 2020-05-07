Все игроки и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус

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Все игроки и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус

Все футболисты и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, все тесты показали отрицательный результат. Таким образом, ни одному из игроков каталонского клуба не придется проходить карантин. 

Ожидается, что с 8 мая игроки "Барселоны" приступят к тренировкам по индивидуальной программе на клубной базе.

Напомним, что чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров лидером турнира является "Барселона", которая набрала 58 очков. На втором месте находится "Реал" (56).

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