Все игроки "Кальяри" сдали отрицательный тест на коронавирус

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Все игроки "Кальяри" сдали отрицательный тест на коронавирус

Все футболисты и тренерский штаб "Кальяри" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Таким образом, все футболисты могу приступить к тренировкам, которые разрешили проводить с 18 мая.

Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии 219 814 зараженных коронавирусной инфекцией, 30 739 умерло и 106 587 выздоровело.

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