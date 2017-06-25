Все игроки сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, обвиняются в применении допинга

Все игроки сборной России, которые представляли свою страну на Чемпионате Мира 2014 года в Бразилии, подозреваются в применении допинга.

Как информирует Mail On Sunday, в настоящее время в отношении их, а также еще одиннадцати российских футболистов ФИФА проводит не афишированное расследование, которое было инициировано после того, как были обнаружены нарушения с образцами мочи у некоторых из игроков. Предполагается, что манипуляции с употреблением запрещенных препаратов футболистами и другими спортсменами в период с 2011 по 2015 годы тщательно скрывались высшими чинами российского спорта.

На сегодняшний день результаты, а также действия ФИФА по расследованию этого дела остаются неизвестными, однако уже сейчас можно говорить, что под подозрение попали пять действующих игроков сборной России, которые принимали участие в Кубке Конфедераций - это Максим Канунников ("Рубин"), Денис Глушаков ("Спартак"), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Самедов ("Спартак") и Юрий Жирков ("Зенит").

Кроме того, в расследовании упомянуты имена: Юрия Лодыгина ("Зенит"), Сергея Рыжикова ("Рубин"), Василия Березуцкого (ЦСКА), Сергея Игнашевича (ЦСКА), Георгия Щенникова (ЦСКА), Владимира Граната ("Рубин"), Алексея Козлова ("Динамо"), Андрея Ещенко ("Спартак"), Дмитрия Комбарова ("Спартак"), Андрея Семенова ("Ахмат"), Алексея Ионова ("Динамо"), Игоря Денисова ("Локомотив"), Алана Дзагоева (ЦСКА), Павла Могилевца ("Ростов"), Виктора Файзулина ("Зенит"), Олега Шатова ("Зенит"), Александра Кокорина ("Зенит") и Александра Кержакова ("Зенит").

Напомним, вчера сборная России, уступив Мексике, завершила свои выступления на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru