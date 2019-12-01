Все игроки "Спартака" отказались от общения с журналистами после поражения от "Зенита"

Все игроки "Спартака" отказались от общения с журналистами после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с "Зенитом".

В микст-зону прошли лишь Алекс Крал и Андре Шюрле, но отвечать на вопросы не стали.

Напомним, "Спартак" не может победить "Зенит" на их поле на протяжении 7 лет.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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