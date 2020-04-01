Все игроки "Валенсии" сдали тесты на коронавирус

Все футболисты "Валенсии" прошли тестирование на коронавирус, сообщает Superdeporte.

По сведениям издания, ни у одного из игроков не был диагностирован положительный результат. Напомним, что две недели назад коронавирус был диагностирован у 10 игроков и 15 сотрудников клуба.

После 27 туров "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка.

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