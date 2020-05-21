Все игроки "Ювентуса" сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки "Ювентуса" сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По итогам тестирования заболевших не было выявлено.
Несколько дней назад "Ювентус" приступил к тренировкам в небольших группах. В скором времени клуб приступит к полноценным командным тренировкам.
Напомним, что COVID-19 в клубе ранее переболели форвард Пауло Дибала, хавбек Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани.
А еще: Агент Жоржиньо отрицает, что ведет переговоры с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16