Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

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Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце ФилиппеФото: Твиттер @premierleague 
Все встречи в рамах 31-го тура Английской Премьер Лиги, которые состоятся в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся сегодня принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй.

Кроме того, все футболисты будут играть с траурными нарукавными повязками.

"Премьер-лига глубоко опечалена, узнав о кончине Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Наши мысли и соболезнования выражаются Ее Величеству Королеве, Королевской семье и всем тем, кто во всем мире оплакивает потерю Его Королевского Высочества", - говорится в сообщении пресс-службы АПЛ в Твиттере.

Принцу Филиппу было 99 лет – он всего два месяца не дожил до своего 100-летия.

Некоторые клубы отдельно почтят память принца:

"В знак уважения в связи с кончиной принца Филиппа футбольный клуб "Ливерпуль" приспустит флаг клуба", — сообщили "мерсисайдцы". 
"Все в "Манчестер Юнайтед" опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы выражаем соболезнования Её Величеству Королеве и королевской семье в это трудное время", — написали "манкунианцы".

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