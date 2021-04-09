Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе
Фото: Твиттер @premierleague
Все встречи в рамах 31-го тура Английской Премьер Лиги, которые состоятся в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся сегодня принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй.
Кроме того, все футболисты будут играть с траурными нарукавными повязками.
"Премьер-лига глубоко опечалена, узнав о кончине Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Наши мысли и соболезнования выражаются Ее Величеству Королеве, Королевской семье и всем тем, кто во всем мире оплакивает потерю Его Королевского Высочества", - говорится в сообщении пресс-службы АПЛ в Твиттере.
Принцу Филиппу было 99 лет – он всего два месяца не дожил до своего 100-летия.
Некоторые клубы отдельно почтят память принца:
"В знак уважения в связи с кончиной принца Филиппа футбольный клуб "Ливерпуль" приспустит флаг клуба", — сообщили "мерсисайдцы".
"Все в "Манчестер Юнайтед" опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы выражаем соболезнования Её Величеству Королеве и королевской семье в это трудное время", — написали "манкунианцы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18