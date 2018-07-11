Все или ничего: Сборные Хорватии и Англии разыграют вторую путевку в финал мундиаля

Хорватия – Англия

Стадион: БСА "Лужники" (Москва)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

В среду будет определено имя второго финалиста чемпионата мира в России. Путевку в главный матч турнира разыграют сборные Хорватии и Англии. "Шашечные" с большим трудом пробили себе путь в четверку лучших команд планеты, переиграв сборную России лишь по пенальти. Представители Туманного Альбиона выглядели на стадии четвертьфинала более уверенно, не оставив шансов сборной Швеции. В рамках финальной стадии чемпионатов мира соперники встретятся впервые, хотя на данный момент провели уже семь встреч между собой.

Путь сборной Хорватии в полуфинал турнира оказался непростым. На первый взгляд, подопечные Златко Далича оказались в очень сложной группе, имея в соперниках Аргентину, Исландию и Нигерию. Однако, в квартете хорватам равных не было – "шашечные" поочередно обыграли каждого из соперников, закрепив за собой первое место в группе.

В 1/8 финала Хорватия вышла на Данию и ожидалось, что победа балканцам достанется легко, но этого не случилось. Дружине Далича пришлось отыграть 120 минут, после чего выстоять в серии пенальти, по итогам которой Хорватия и оказалась в четвертьфинале, где их ждала сборная России.

За шаг до полуфинала команда Станислава Черчесова дала настоящий бой "шашечным". Матч изначально не давался легко хорватам, ведь они вынуждены были отыгрываться после великолепного гола Дениса Черышева. Тем не менее, на перерыв команды пошли при счете 1:1. Основное время матча так и закончилось, после чего команды обменялись голами в дополнительное время. В серии же пенальти точнее была Хорватия, которая и шагнула в полуфинал.

Сборная Англии тоже может записать себе в актив нынешний чемпионат мира. Как ни как, а последний раз столь высоко по турнирной сетке родоначальники футбола добирались еще в 1990 году. Но тогда выше прыгнуть не удалось. В полуфинале "три льва" уступили Германии в серии пенальти, а затем в поединке за третье место проиграли со счетом 1:2 сборной Италии.

Приняв сборную чуть меньше двух лет назад, Гарри Саутгейт не побоялся ее кардинально омолодить, и талантливое нынешнее поколение доказало свою состоятельность на полях России. На групповом этапе сборная Англии завоевала путевку в плей-офф уже после первых двух туров, добыв непростую победу в поединке с Тунисом (2:1), а затем разгромив Панаму (6:1).

Матч с Бельгией был проигран, но и выступали подопечные Саутгейта в нем полурезервным составом. Далее был неоднозначный матч с Колумбией, в котором победу удалось добыть лишь в серии пенальти. Со сборной Швеции до футбольной лотерее дело на дошло. Отгрузив два мяча в основное время, сборная Англии прошла в полуфинал.

Родоначальники футбола будут немного свежее, все-таки представители Туманного Альбиона свое противостояние со скандинавами завершили в основное время, забив два безответных гола, да и сыграли на несколько часов раньше, чем их сегодняшний соперник. Соперники прекрасно знают друг друга. Сборные 5 раз играли между собой на официальном уровне, и особенно можно выделить их встречу в 2007 году (со счетом 3:2 победили "шашечные"), когда хорваты не пустили англичан на ЧЕ-2008, позволив выйти в финальную часть российской сборной, которая затем дошла до полуфинала.

Интересные факты противостояния сборных Хорватии и Англии:

Шесть из семи встреч между собой команды провели в период с 2003 по 2009 г.г. Англичане побеждали четырежды, хорваты выигрывали два раза

В последний раз команды встречались в квалификации к Чемпионату Мира 2010 года – тогда сборная Англии дважды победила с общим счетом 9:2

Единственный раз Англия и Хорватия сыграли вничью (0:0) в самом первом очном матче – 24 апреля 1996 года

Сборная Хорватии не проигрывает уже девять матчей подряд

Будущей осенью соперникам предстоит дважды сыграть между собой в рамках Лиги наций

Сборная Хорватии забивает в шести матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

Хорватия: Субашич – Чорлука, Ловрен, Вида, Стринич, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Триппьер, Янг, Алли, Лингард, Кейн, Стерлинг.

Прогноз на матч Хорватия – Англия:

Хорваты два последних матча вынуждены были играть по 120 минут. Однако какую-либо ротацию Далич провести не имеет возможности – ключевых футболистов ему заменить просто некем. Англия не показывает феноменального футбола на этом чемпионате мира, но уже добралась до полуфинала. Команда у Саутгейта молодая, но уже достаточно опытная, способная добиваться результата. К тому же, англичане научились идеально использовать голевые моменты в тех поединках, где соперник не дает слишком много пространства – Гарри Кейн и компания убийственно действуют у чужих ворот.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Англии, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.33 баллов, в то же время успех хорватов оценивается не намного хуже – примерно в 3.55 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.15 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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