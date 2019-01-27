Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг отказал ПСЖ и летом перейдет в "Барселону". Издание AS выяснило причину, почему хавбек решил не переходить в парижский клуб.
По сведениям источника, де Йонг прочитал сообщения Неймара, которые он адресовал руководству каталонского клуба. В них бразилец жаловался на французскую погоду, низкий уровень чемпионата, а также излишнюю грубость соперников.
В итоге, голландец решил перейти в "Барселону". Сумма трансфера составит 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в качестве возможных бонусов. Хавбек подписал с каталонцами пятилетний контракт.
Не пропустите: Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"
-
"Аталанта" совершила чудо-отыгрыш в матче с "Ромой", СПАЛ совершил камбэк в игре с "Пармой"
-
"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов
-
ЦСКА обнародовал календарь игр на втором сборе
Лента новостей
-
Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А
-
"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
-
Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии
-
Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео)
-
"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"
-
Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"
-
"Аталанта" совершила чудо-отыгрыш в матче с "Ромой", СПАЛ совершил камбэк в игре с "Пармой"
-
"Кристал Пэлас" объявил о возвращении "короля"
-
1
"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов
-
Люди знают мою историю: Мората сделал заявление о предстоящем переходе в "Атлетико"
-
Китайский клуб готов заплатить большую сумму за форварда из Бундеслиги
-
Вратарь "Зенита" может перейти в клуб из Европы
-
Дубль Кьезы в видеообзоре сверхголевого матча Серии А "Кьево" - "Фиорентина"
-
6
Фанаты испанского клуба ярко выразили свое отношение к системе VAR
-
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за талантливого голландца
-
Жардим мог возглавить клуб АПЛ перед возвращением в "Монако"
-
"Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико"
-
"Вальядолид" - "Сельта" - 2:1 (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Реал Вальядолид
|21
|25
|13
|Жирона
|21
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11