Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ

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Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг отказал ПСЖ и летом перейдет в "Барселону". Издание AS выяснило причину, почему хавбек решил не переходить в парижский клуб.

По сведениям источника, де Йонг прочитал сообщения Неймара, которые он адресовал руководству каталонского клуба. В них бразилец жаловался на французскую погоду, низкий уровень чемпионата, а также излишнюю грубость соперников.

В итоге, голландец решил перейти в "Барселону". Сумма трансфера составит 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в качестве возможных бонусов. Хавбек подписал с каталонцами пятилетний контракт.

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