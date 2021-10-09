Все клубы АПЛ были против покупки "Ньюкасла" владельцами из Саудовской Аравии

Фото: сайт "Ньюкасла"

19 клубов АПЛ выступили против покупки "Ньюкасла" инвестиционным фондом из Саудовской Аравии.

Как сообщает The Guardian, руководство остальных клубов АПЛ уверено, что теперь "Ньюкасл" находится под государственным контролем Саудовской Аравии.

Отмечается, что по этому случаю было собрано экстренное совещание.

Напомним, что владельцы из Саудовской Аравии заплатили за клуб 350 миллионов евро.

Читайте также: Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера. | http://soccernews.ru