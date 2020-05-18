Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая

Теги аплкоронавирус

Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая

Клубы АПЛ готовы возобновить тренировки с 19 мая. Все команды проголосовали единогласно. Об этом сообщают британские СМИ.

Напомним, розыгрыш чемпионата Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Руководители всех 20 клубов согласились с тем, что тренировочный процесс необходимо возобновить. Сначала игроки будут тренироваться индивидуально, либо в группах до 5 человек при условии обязательного социального дистанцирования в 2 метра.

Все футболисты будут сдавать тесты на коронавирус. К занятиям будут допускаться только те игроки, чьи тесты на Covid-19 дали/дадут отрицательный результат. 

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