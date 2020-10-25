Все клубы РПЛ, выступающие в Лиге Чемпионов, проиграли в 12-м туре

Все три российских клуба, выступающие в групповом этапе Лиги Чемпионов, потерпели поражения в матчах 12-го тура чемпионата России.

Петербургский "Зенит" на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:2, "Краснодар" дома проиграл московскому "Спартаку" - 1:2, а московский "Локомотив" в родных стенах потерпел поражение от волгоградского "Ротора" (1:2).

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" дома проиграл бельгийскому "Брюгге" (1:2), "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "Ред Булл Зальцбург" (2:2), а "Краснодар" в гостях разошелся миром с "Ренном" (1:1).

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