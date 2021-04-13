Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

Теги

Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о ЯрдошвилиФото: Твиттер @fcsm_official 
Появилась реакция РПЛ на смерть главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили.

Все матчи 26-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о медике, сообщается на официальном сайте организации.

Сегодня, напомним, стало известно о смерти Ярдошвили в возрасте 66 лет. Он работал в "Динамо", ЦСКА и "Локомотиве".

Читать также: РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Ярдошвили | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня

Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов