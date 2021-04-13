Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

Фото: Твиттер @fcsm_official

Появилась реакция РПЛ на смерть главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили.

Все матчи 26-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о медике, сообщается на официальном сайте организации.

Матчи 26-го тура #ТинькоффРПЛ начнутся с минуты молчания в память об Александре Ярдошвилиhttps://t.co/swtQhfdUPR — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 13, 2021

Сегодня, напомним, стало известно о смерти Ярдошвили в возрасте 66 лет. Он работал в "Динамо", ЦСКА и "Локомотиве".