Все матчи 29-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

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Все матчи 29-го тура РПЛ начнутся с минуты молчанияФото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

29-й тур российской Премьер-Лиги будет посвящен 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне, в честь этого все матчи тура начнутся с минуты молчания.

Встречи предстоящего тура пройдут с 7-го по 10-е мая, при этом 9-го мая матчи проходить не будут.

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