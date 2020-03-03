Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса

Азиатская конфедерация футбола объявила о переносе всех матчей континентальной Лиги Чемпионов из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что игры группового этапа турнира состоятся не с марта по апрель, а с мая по июнь.

Что касается плей-офф соревнования, то матчи этой стадии будут проводиться с августа по ноябрь.

Напомним, что коронавирусом по всему миру заболели уже 90 тысяч человек, в трёх тысячах случаев заражение завершилось летальным исходом.

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