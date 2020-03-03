Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса
Азиатская конфедерация футбола объявила о переносе всех матчей континентальной Лиги Чемпионов из-за эпидемии коронавируса.
Сообщается, что игры группового этапа турнира состоятся не с марта по апрель, а с мая по июнь.
Что касается плей-офф соревнования, то матчи этой стадии будут проводиться с августа по ноябрь.
Напомним, что коронавирусом по всему миру заболели уже 90 тысяч человек, в трёх тысячах случаев заражение завершилось летальным исходом.
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|Группа A
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|Зоб Ахан
|6
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|6
|10
|3
|Аль-Завраа
|6
|8
|4
|Аль-Васл
|6
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Аль-Вахда
|6
|13
|2
|Аль-Иттихад
|6
|11
|3
|Локомотив
|6
|7
|4
|Аль-Райян
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Аль-Хилал
|6
|13
|2
|Аль-Шорта
|6
|9
|3
|Эстеглал
|6
|8
|4
|Аль-Аин
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Аль-Садд
|6
|10
|2
|Аль-Ахли
|6
|9
|3
|Пахтакор
|6
|8
|4
|Персеполис
|6
|7
|Группа E
|М
|О
|1
|Шандонг Луненг
|6
|11
|2
|Касима Антлерс
|6
|10
|3
|Гьеонгнам
|6
|8
|4
|Джохор ФК
|6
|4
|Группа F
|М
|О
|1
|Санфречче Хиросима
|6
|15
|2
|Гуанчжоу
|6
|10
|3
|Дэгу
|6
|9
|4
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|6
|13
|2
|Урава Редз
|6
|10
|3
|Бейджин Гуоан
|6
|7
|4
|Бурирам ПЕА
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Улсан Хоранг-и
|6
|11
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|6
|9
|3
|Кавасаки Фронтале
|6
|8
|4
|Сидней ФК
|6
|3