Все матчи Серии А до 3 апреля будут проводиться без зрителей

Теги серия акоронавирус

Все матчи Серии А до 3 апреля будут проводиться без зрителей

В Италии вышел указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране до 3 апреля будут проходить без зрителей.

Также как сообщает Football Italia, руководство клубов обязали проводить регулярные проверки для отслеживания того, чтобы ни один футболист или сотрудник клуба не был заражен.

Напомним, что все эти меры связаны с распространением коронавируса, из-за которого в Италии уже умерло более 100 человек.

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