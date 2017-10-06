Все на кон: Турция готовит жаркий прием Исландии

Турция – Исландия

Стадион: "Эскишехир Ататюрк" (Эскишехир)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Одним из центральных матчей второго игрового дня отборочного цикла на Чемпионат Мира станет противостояние в городе Эскишехир, где на местном стадионе сборная Турции примет Исландию. Команды представляют секстет "I", где интрига после прошлого тцра закрутилась до предела. Виной тому сами турки и исландцы, которые после провальных для себя матчей в шестом туре тут же реабилитировались. "Янычары" сенсационно одолели Хорватию, а Исландия у себя дома справилась с Украиной.

К этому времени островитяне накопили 16 очков и уступают первую строчку в группе хорватам лишь с учетом дополнительных показателей. В то время, как сборная Турции вместе с "желто-синей" дружиной имеет в своем распоряжении по 14 баллов. Обоим командам для гарантии прямой путевки на ближайший Мундиаль необходимо одержать победу в двух оставшихся поединках.

Что касается заявочных листов сборных, то они не сильно отличаются от сентябрьских. Стоит отметить, что в матче с исландцами своими подопечными не сможет с бровки руководить главный тренер Мирча Луческу, которого ФИФА дисквалифицировала из-за неподобающего поведения во встрече против Украины. Также из-за перебора карточек не сможет выйти на поле один из лидеров команды Хакан Чалханоглу. Наставник "наших парней" Хеймир Хадльгримссон по той же причине не может рассчитывать на футболиста средней линии Эмиля Хадльфредссона.

Интересные факты противостояния Турции и Исландии:

В матче первого круга Исландия на своем поле разобралась с Турцией со счетом 2:0.

Любопытно, что из десяти очных встреч шесть выиграли островитяне и только две победы на счету турков.

Из четырех матчей в Турции местная сборная уступила Исландии всего один раз. В далеком 1980 году исландцы отпраздновали выездную победу со счетом 3:1.

Ориентировочные составы на игру:

Турция: Бабаджан, Айхан, Сеюнджю, Азиз, Эркин, Топал, Озьякуп, Шахин, Тосун, Туран, Йылмаз

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Скуласон, Гуннарссон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Бедварссон

Прогноз на матч Турция – Исландия:

Обе команды очень домашние, поэтому не удивительно, что в предстоящей схватке фаворитом является сборная Турции. Специалисты не так очевидно, но все же отдают предпочтение подопечным Луческу, победа которых в среднем оценивается в 1.9. В то время, как коэффициент на выигрыш Исландии равен 4.0

Богдан Архипенко

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