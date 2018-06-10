Все надежды на Мохамеда Салаха: cборная Египта сыграет на своем третьем мундиале

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 45

Лучший результат на Чемпионатах Мира: 1/8 финала в 1934 году – проигрыш Венгрии со счетом 2:4

Гвардейцы: Ахмад Хассан (184 матчей) – в истории, Эссам Эль-Хадари (157 матча) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Хуссам Хассан (68 гола) – в истории, Мохамед Салах (33 гола) – в заявке.

История выступлений на ЧМ

Сборная Египта – одна из сильнейших сборных Африки, она выигрывала Кубок африканских наций семь раз. С 2006 по 2010 и вовсе первенствовала три раза кряду, но на чемпионаты мира в Германии и ЮАР пробиться не смогла. Ровно также Египет победил в континентальном первенстве в 1998 году, но во Францию на мундиаль не отобрался.

Египетская сборная лишь дважды участвовала в чемпионатах мира, причем с огромным перерывом. Первой попадание датировано 1934 годом, Египет – первая африканская команда, которая сыграла на мундиалях. Пребывание в Италии получилось недолгим, группового этапа тогда не было, команды сразу играли с 1/8 финала, египтяне попали на венгров, которым проиграли 2:4. После этого "фараоны" не пробивались на мундиаль 56 лет, пока снова он не проводился на итальянской земле.

Первые две игры египтяне провели очень достойно, сыграли вничью с голландцами и ирландцами, но в последнем туре упустили возможность выйти из группы, проиграв англичанам. Дальнейшего мундиаля в Италии ждать не пришлось, Египет сломал традицию и пробился на чемпионат мира в России.

Отбор на ЧМ

Египет очень уверенно преодолел отбор, первой сборной от Африки завоевала путевку Нигерия, а египтяне опоздали лишь на один день. В первых двух турах благодаря голам Салаха и Саида "фараоны" обыграли Конго и Гану, затем проиграли Уганде, но как оказалось, это поражение так и осталось единственным. Достаточно спорный эпизод произошел в пятом туре, победный гол в ворота Конго, который вывел Египет на мундиаль, Мохамед Салах забил с пенальти, который был назначен на 95 минуте. Нельзя сказать, что он был очевидным, Трезеге очень хотел упасть и заработать одиннадцатиметровый. Однако в целом на турнирную ситуацию этот эпизод повлиял не сильно. Ближайший преследователь Уганда не смогла переиграть Конго и Гану и отстала на четыре очка.

Лучшим бомбардиром команды в отборе стал Мохамед Салах. Он забил пять голов из восьми. На нем держится вся команда.

Состав на ЧМ

вратари - Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли");



защитники - Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все - "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Джабр (оба - "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США);



полузащитники - Тарек Хамед ("Замалек"), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Нени ("Арсенал", Англия), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Трезеге ("Касымпаша", Турция), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия);



нападающие - Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Шикабала ("Аль- Рияд"), Трезеге ("Касымпаша", Турция).

Оптимальный состав: Аль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид, Трезеге, Салах, Мухсин.

Ключевой игрок

Мохамед Салах – ключевой игрок сборной Египта, он на данный момент входит в топ лучших игроков мира. В этом сезоне он был близок к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов с "Ливерпулем", а также одну личную награду – "Золотую бутсу". Оба трофея ушли в Испанию. Месси опередил египтянина по забитым мячам, а "Реал" снова победил в финале Лиги чемпионов, Салах же получил травму на 30 минуте в борьбе с Серхио Рамосом, на которого ополчился почти весь мир, которому небезразличен "Ливерпуль", сборная Египта и сам игрок.

Салах полетит со сборной в Россию, но не факт, что он будет в оптимальных кондициях. Также стоит сказать, что в сборной у него нет таких сильных партнеров. Ведь "Ливерпуль" идеально подходит египтянину, Клопп строит игру через молниеносные фланговые атаки, быстрые переходы из обороны в нападение, Салах играет роль первой скрипки, хотя также неплохо смотрятся и Мане с Фирмино.

Начинал же свою карьеру Салах в клубе "Мокавлун", затем уехал в "Базель", уже видя его игру в швейцарском клубе было понятно, что это игрок, который вырастет в звезду. "Челси" стал первым топовым клубом в карьере нападающего, но закрепиться в составе "аристократов" не удалось. Нельзя сказать, что это проблема Салаха, "Челси" не увидел потенциал в Кевине Де Брюйне, Ромелу Лукаку спокойно отпустив их на все четыре стороны, сейчас они являются топовыми игроками.

Салах ушел в аренду в "Фиорентину", а затем в "Рому". В Италии использовали лучшие качества египтянина, римляне его выкупили, но прогресс в игре был виден невооруженным взглядом, поэтому переход в более сильный клуб напрашивался, к тому же "Роме" в то время нужны были деньги. "Волки" не сумели устоять, когда "Ливерпуль" предложил им 42 миллиона евро. Переход осуществился год назад, "Рома" может кусать локти, ведь через несколько месяцев состоялся трансфер Неймара и цены на игроков подскочили до небес. Сейчас Салах является одним из самых дорогих игроков мира.

Тренер

Возглавляет сборную Египта опытный аргентинец Эктор Купер. Его главное достижение – два финала Лиги чемпионов подряд с "Валенсией" в 2000 и в 2001 годах. Оба раза "летучие мыши" проиграли, сначала "Реалу" 0:3, а затем по пенальти "Баварии". В 2000 году Купер стал тренером года по версии УЕФА. Также он проиграл с "Мальоркой" в финале Кубка обладателей Кубков в 1999 году, тренера можно назвать неудачником, ведь к этому можно приплюсовать проигранный финал Кубка Испании со все той же Мальоркой, а также неудачи в финале Кубка Греции с "Арисом" и в главном матче Кубка африканских наций 2017 со сборной Египта. Также Купер становился серебряным призером Серии А с "Интером".

В начале карьеры он тренировал серьезные клубы из сильных чемпионатов, но затем скатился. Неожиданно в 2008 году он оказался в Грузии, затем поехал в Грецию, работал в Турции и ОАЭ, пока в 2015 году не оказался в Египте.

Перспективы на ЧМ

Игра Египта зависит от Салаха, в целом же сборная средняя по мировым меркам. Несколько игроков играют в АПЛ, но их нельзя назвать звездами. Даже Эль-Нени из "Арсенал" не является топовым футболистом. Он добротный, особенно на фоне других игроков сборной, но у него есть потолок. Также это касается и других игроков, выступающих в Англии.

"Фараоны" должны обыгрывать сборную Саудовской Аравии, самым же важным матчей станет поединок против хозяев мундиаля России. Ожидается, что победитель этого матча выйдет в 1/8 финала вместе с Уругваем.

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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