Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе

На этой неделе все шесть клубов Бундеслиги, которые участвуют в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы, потерпели поражения.

В ЛЧ дортмундская "Боруссия" проиграла "Реалу" со счётом 1:3, "РБ Лейпциг" - "Бешикташу" (0:2), а "Бавария" - ПСЖ (0:3). В ЛЕ "Кёльн" уступил "Црвене Звезде" со счётом 0:1, "Герта" - "Эстерсунду" (0:1), а "Хоффенхайм" - "Лудогорцу" (1:2).

Стоит отметить, что провальные выступления немецких клубов в еврокубках уже стоили Германии третьего места в таблице коэффициентов УЕФА. | http://soccernews.ru