Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе

Теги боруссия дортмундбавария мюнхенрб лейпцигхоффенхаймгертакельн

Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе

На этой неделе все шесть клубов Бундеслиги, которые участвуют в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы, потерпели поражения.

В ЛЧ дортмундская "Боруссия" проиграла "Реалу" со счётом 1:3, "РБ Лейпциг" - "Бешикташу" (0:2), а "Бавария" - ПСЖ (0:3). В ЛЕ "Кёльн" уступил "Црвене Звезде" со счётом 0:1, "Герта" - "Эстерсунду" (0:1), а "Хоффенхайм" - "Лудогорцу" (1:2).

Стоит отметить, что провальные выступления немецких клубов в еврокубках уже стоили Германии третьего места в таблице коэффициентов УЕФА. | http://soccernews.ru

комментарии
Ринат

вот это пиздец неожиданно прям полная деградация

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Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 7 10
8 Байер Леверкузен 7 8
9 Герта 6 8
10 Боруссия Менхенгладбах 6 8
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
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