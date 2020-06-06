Все оставшиеся матчи РПЛ могут показать бесплатно

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Все оставшиеся матчи РПЛ могут показать бесплатно

Холдинг "Матч ТВ" изучает вариант с бесплатными трансляциями матчей последних восьми туров РПЛ сезона 2019/20.

Ранее телеканал показывал в общем доступе только несколько игр каждого тура, однако теперь подход может измениться.

Напомним, что российский чемпионат возобновится уже 19 июня после трёхмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

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3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
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11 Тамбов Тамбов 22 25
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