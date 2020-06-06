Все оставшиеся матчи РПЛ могут показать бесплатно

Холдинг "Матч ТВ" изучает вариант с бесплатными трансляциями матчей последних восьми туров РПЛ сезона 2019/20.

Ранее телеканал показывал в общем доступе только несколько игр каждого тура, однако теперь подход может измениться.

Напомним, что российский чемпионат возобновится уже 19 июня после трёхмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

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