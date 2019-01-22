Все отлично: Роналду сделал заявление после заседания суда по делу о неуплате налогов
Сегодня в Мадриде завершилось заседание суда по делу форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
После заседания Роналду заявил: "Все отлично".
Напомним, что португальца обвиняют в налоговых махинациях. С 2011 по 2014 год, когда Роналду выступал за "Реал", он скрыл 14,7 миллиона евро.
Ожидается, что Роналду выплатит штраф размером 18,8 миллиона евро. Кроме того, игроку грозит 23 месяца лишения свободы условно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
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|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8