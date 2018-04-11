Все передачи Иско в его последних пяти матчах за "Реал" оказались точными

Все пасы полузащитника мадридского "Реала" Иско в его последних пяти матчах за клуб оказались точными.

Так, по подсчетам OptaJose, 25-летний хавбек "сливочных" ни разу не ошибся при передаче мяча своим партнерам по команде из 130-ти сделанных им последних попыток, включая сегодняшний первый тайм игры против туринского "Ювентуса". В последний раз он отдал неточную передачу в поединке с "Эйбаром", который состоялся 10-го марта.

Напомним, "Реал" не уступал к перерыву домашнего матча ЛЧ с разницей в два мяча на протяжении 18-ти лет. | soccernews.ru