Все передачи Иско в его последних пяти матчах за "Реал" оказались точными

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Все передачи Иско в его последних пяти матчах за "Реал" оказались точнымиВсе пасы полузащитника мадридского "Реала" Иско в его последних пяти матчах за клуб оказались точными.

Так, по подсчетам OptaJose, 25-летний хавбек "сливочных" ни разу не ошибся при передаче мяча своим партнерам по команде из 130-ти сделанных им последних попыток, включая сегодняшний первый тайм игры против туринского "Ювентуса". В последний раз он отдал неточную передачу в поединке с "Эйбаром", который состоялся 10-го марта.

Напомним, "Реал" не уступал к перерыву домашнего матча ЛЧ с разницей в два мяча на протяжении 18-ти лет. | soccernews.ru

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3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
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15 Эспаньол 31 36
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