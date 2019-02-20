Все плохо: появилась новая информация о травме Дзагоева
У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева диагностирована травма крестообразной связки колена, сообщают российские СМИ.
Если футболисту придется перенести операцию, то он пропустит от шесть до девяти месяцев.
Не исключено, что хавбек больше не сыграет за ЦСКА, так как его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 28-летний Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10