Все последние семь ударов в створ ворот соперников Игуаина оказались результативными

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Все последние семь ударов в створ ворот соперников Игуаина оказались результативнымиВсе последние семь ударов в створ ворот соперников форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина оказались результативными.

Ранее от действий 30-летнего нападающего "старой сеньоры" пострадали "Сассуоло" и "Фиорентина" в Серии А и "Аталанта" в кубке Италии. Последние же свои два гола аргентинец забил лондонскому "Тоттенхэму", с которым "зебры" играют в эти минуты первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, "Ювентус" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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